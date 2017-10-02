Изменения в топ-менеджменте Eli Lilly

Президент Lilly Research Labs (исследовательское подразделение американской фармкомпании Eli Lilly) Йан Лундберг покинет компанию в конце мая 2018 г., сообщает FirstWord Pharma. Освободившуюся должность займет Дэн Скорновски.

Как отметил исполнительный директор Eli Lilly Дэвид Рикс, под руководством Йана Лундберга, продуктовый портфель компании значительно расширился.

Кроме того, с 1 января 2018 г. пост финансового директора вместо Дерика Райса займет Джош Смайли.

На должность директора по производству назначен Майлз О’Нил, руководителя информационной службы – Аарти Шах. Оба приступят к обязанностям с 1 января 2018 г.

По мнению экспертов, изменения в руководстве Eli Lilly связаны с намерением компании сократить около 3,5 тыс. рабочих мест в рамках оптимизации бизнеса.

«Фармацевтический вестник»