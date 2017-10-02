ААУ «СоюзФарма»: запрет на дистанционную торговлю рецептурными препаратами может ухудшить их доступность

Запрет на розничную торговлю рецептурными лекарственными препаратами дистанционным способом не только не изменит в лучшую сторону, но даже ухудшит ситуацию по обеспечению надлежащей доступности лекарственной помощи для категорий, особенно нуждающихся в подобной услуге (тяжелобольных, одиноких людей, матерей, находящихся в отпуске по уходу за малолетники детьми, и др.), считают в ААУ «СоюзФарма».

После одобрения Правительственной комиссией по законопроектной деятельности последней версии документа о дистанционной розничной торговле лекарственными препаратами ассоциация направила в Минздрав РФ письмо, в котором просит министерство еще раз вернуться к рассмотрению вопроса о возможности реализации дистанционным способом рецептурных препаратов, подкрепленной соответствующими нормативными требованиями.

«Фармацевтический вестник»