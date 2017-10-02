Правительство США направит более 170 млн долл. на вакцины и препараты против лихорадки Эбола

Правительство США выделит более 170 млн долл. в качестве финансовой помощи для проведения завершающей стадии клинических исследований завершения двух вакцин и двух лекарственных препаратов против лихорадки Эбола, сообщает Reuters.

Управление по передовым биомедицинским разработкам и исследованиям США (BARDA), относящееся к Министерству здравоохранения и социального обеспечения США намерено создать национальный запас вакцин и препаратов на случай эпидемии.

Финансирование коснется однократной вакцины компании Merck & Co. (за пределами США и Канады – MSD) и двукратной вакцины от Johnson & Johnson. Препараты разрабатываются компаниями Mapp Biopharmaceutical и Regeneron Pharmaceuticals.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»