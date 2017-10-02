Минпромторг России: преференции для производителей лекарств полного цикла планируется ввести в 2019 году

Инициатива Минпромторга России по обеспечению 25-процентной преференцией производителей лекарственных средств полного цикла при государственных закупках поддержана Правительством РФ, заявил директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин 28 сентября в Казани на ежегодном партнеринге «Лекарства России — к междисциплинарному диалогу». По его словам, преференции для производителей лекарственных средств полного цикла планируется ввести в 2019 году.

Министерство рассматривает также возможность разработки отдельных инструментов поддержки персонифицированной медицины и биоклеточных технологий. Эти направления планируется учесть в Стратегии развития фармацевтической отрасли до 2030 года.

В ходе рабочей поездки в г. Казань Алексей Алехин посетил предприятие АО «Татхимфармпрепараты», где оценил готовность предприятия к внедрению системы маркировки лекарственных препаратов.

«У предприятия существует ряд технологических сложностей с размещением оборудования, но они решаемы в установленные проектом федерального закона сроки. Вместе с тем, необходимо проявлять гибкий подход к внедрению маркировки для отдельных групп лекарственных препаратов, риск фальсификации которых сведён к нулю», – подчеркнул директор департамента.

Фото: Игорь Чунусов

«Фармацевтический вестник»