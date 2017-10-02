«Центр медицинского обеспечения» заплатил более миллиона рублей штрафов за картельный сговор

ООО «Центр медицинского обеспечения» уплатил штрафы в размере 1 028 736 рублей и 27 сентября уведомил об этом Саратовское УФАС России.

Штрафы были назначены за участие в антиконкурентном соглашении, которое привело к поддержанию цен в 17 аукционах для нужд учреждений здравоохранения Саратовской области, сообщили в антимонопольном ведомстве.

Начальная максимальная цена контрактов по семнадцати аукционам, на которых закупались белковые смеси для питания больных, составляла 11 305 915 рублей. В результате реализации антиконкурентного соглашения снижение цены было минимальным: 1% от начальной максимальной цены контракта. Победителем всех семнадцати закупок стало ООО «Центр медицинского обеспечения Саратовской области», с которым заключили контракты.

Саратовское УФАС России признало ООО «Центр медицинского обеспечения Саратовской области», ООО «Губернский Торговый Дом», ООО «Планета вкуса», ООО «Фортуна» и других участников рынка нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции.

ООО «Центр медицинского обеспечения» оспаривало постановления о наложении штрафов, однако суды подтвердили их законность. В настоящее время штрафы оплачены.

«Фармацевтический вестник»