«Алтайвитамины» вновь задолжали своим сотрудникам

Прокуратура Бийска (Алтайский край) обязала производителя лекарств и БАДов «Алтайвитамины» выплатить своим сотрудникам более 20 млн рублей задолженности по зарплате.

«Установлено, что за август 2017 года перед 1 206 работниками предприятия образовалась задолженность по заработной плате в общем размере, превышающем 20 млн рублей. В ходе проведения проверки задолженность по заработной плате перед 1 206 работниками предприятия погашена в полном объеме», – сообщает пресс-служба Прокуратуры Алтайского края.

В отношении генерального директора ЗАО «Алтайвитамины» Юрия Кошелева было возбуждено и направлено в суд дело об административном правонарушении. Кроме того, ему внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, а также объявлено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства.

Это не первое нарушение трудового законодательства, допущенное компанией: в июле 2017 года ее руководство обязали выплатить более 16 млн рублей задолженности по зарплате своим сотрудникам.

ЗАО «Алтайвитамины» – правопреемник Бийского витаминного завода, созданного в январе 1941 года на базе одного из цехов горпищекомбината для производства витаминной продукции на основе местного растительного сырья. В 1996 году ЗАО «Алтайвитамины» присвоен статус «Лидер российской экономики». Сейчас предприятие занимается производством лекарственных средств и БАДов. По данным СПАРК, выручка фармкомпании за 2016 год составила 1,7 млрд рублей, а чистая прибыль – 111,3 млн рублей.

Источник: Прокуратура Алтайского края

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