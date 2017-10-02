«Р-Фарм» стала первой российской фармкомпанией, проводящей КИ в Южной Корее

21-22 сентября 2017 года в Сеуле в связи с проведением 3 фазы регистрационной глобальной клинической программы исследования препарата Олокизумаб состоялась встреча с врачами и сотрудниками 8 ведущих клинических и университетских центров Южной Кореи. В мероприятии также принимала участие команда Quintiles IMS – партнерской организации группы компаний «Р-Фарм» в проведении исследования. Важно отметить, что «Р-Фарм» – первая российская компания, проводящая клинические исследования в Южной Корее.

Со стороны «Р-Фарм» присутствовали: директор медицинского департамента Михаил Самсонов, руководитель группы Олокизумаб Ольга Сокольская, руководитель проектов группы Олокизумаб Татьяна Грин и научный советник София Кузькина.

Участники обсудили текущий статус набора пациентов в клиническую программу по исследованию препарата Олокизумаб у пациентов с ревматоидным артритом (CREDO), инновационные методы скрининга, использование электронных историй болезни и особенности проведения исследований у пациентов в Азии.

В рамках встречи для сотрудников Quintiles IMS был организован тренинг, нацеленный на повышение эффективности работы внутри многофункциональных и интернациональных команд.

«Такие встречи очень важны для нашей совместной работы, мы искренне надеемся на дальнейшее развитие партнерских отношений с иностранными исследователями. Сообща мы постараемся как можно быстрее сделать Олокизумаб доступным для пациентов в разных концах земного шара. В тесном взаимодействии с представителями корейских клинических центров и университетов мы активно используем современные подходы к проведению исследований, включая последние достижения цифровой медицины», – отметил Михаил Самсонов.

Группа компаний «Р-Фарм» – российская высокотехнологичная фармацевтическая компания. Штат – более 3600 высококвалифицированных специалистов. Компания работает на всей территории Российской Федерации, в странах ЕврАзЭС, СНГ и других. Действует более 60 филиалов и представительств компании. Основными направлениями деятельности являются: производство готовых лекарственных форм, активных фармацевтических ингредиентов химической природы и биотехнологических субстанций, исследования и разработка инновационных препаратов и технологий, вывод на рынок современных лекарственных средств, а также обучение и подготовка специалистов для фарминдустрии и здравоохранения.

Пресс-служба «Р-Фарм»

gmpnews