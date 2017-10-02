Фармацевтическая компания «Флора Кавказа» освоит выпуск десяти препаратов в 2018 году

Заместитель гендиректора отметил, что предприятие самостоятельно выращивает большинство трав для своей продукции

Фармацевтическая компания «Флора Кавказа» из Карачаево-Черкесии в 2018 году намерена освоить выпуск десяти новых препаратов в дополнение к 12 имеющимся. Об этом ТАСС сообщил заместитель гендиректора компании Руслан Байрамкулов в ходе ярмарки брендов «Сделано на Кавказе» в субботу.

«Мы выпускали 12 наименований, еще подали на регистрацию десять наименований», — сказал он, пояснив, что препараты пройдут регистрацию до конца года, а выпуск лекарств начнется после получения регистрационного удостоверения уже в 2018 году.

Компания существует на российском рынке более 20 лет и выпускает настойки, сиропы, мази, масла, капли и порошки. По словам Байрамкулова, предприятие само выращивает большинство трав для своих настоек.

«Мы выпускаем настойки на основе трав — натуральный прогон, мы траву сами заготавливаем, сами выращиваем. С соседними республиками работаем, закупаем даже за границей: из Польши, из Китая привозим траву», — сообщил замгендиректора. Он пояснил, что продукция компании поставляется по всей России, «от Калининграда до Владивостока».

Ярмарка брендов «Сделано на Кавказе» проходит впервые в рамках фестиваля культуры и спорта народов Кавказа в Северной Осетии с 30 сентября по 1 октября. Мероприятие проводится при поддержке Министерства РФ по делам Северного Кавказа, главы республики Вячеслава Битарова и фонда «Посети Кавказ».

ТАСС