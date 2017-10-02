Teva выводит новый корпоративный бренд на рынок России

Новый бренд Teva адресован пациентам и тем, кто за ними ухаживает.

«Мы понимаем абсолютную ценность здоровья, и это вдохновляет нас открывать новые возможности, чтобы наполнить ими жизнь», – так звучит обещание нового бренда Teva.

Создание нового бренда – следствие качественных изменений в компании, произошедших за последние годы, и закономерный этап реализации стратегии Teva. Компания стремится отвечать актуальным потребностям людей и ставит перед собой амбициозную цель: быть в глазах потребителей, врачей и фармацевтов глобальным фармацевтическим лидером, чья деятельность направлена на благополучие человека.

В России для этого Teva разработала принципиально новую концепцию брендинга «Без барьера». Это подход компании ко всему, что она делает, стремясь создать среду равных возможностей, – среду, в которой не будет барьеров доступа к современной медицинской помощи, качественным лекарственным средствам, информации, а также объектам городской инфраструктуры, необходимым услугам и сервисам. Для воплощения в жизнь концепции «Без барьера» компания сегодня предлагает не только самый широкий портфель высококачественных оригинальных и генерических лекарственных препаратов по конкурентной цене, но и удобные цифровые инструменты для заботы о себе и здоровье близких, доступные на обновленном сайте www.teva.ru.

Выводу нового бренда на рынок предшествовала долгая и кропотливая работа по изучению ожиданий пациентов и медицинских специалистов от современного фармацевтического производителя. В течение нескольких лет компания проводила масштабные исследования в 14 странах, чтобы узнать, что люди вкладывают в понятие здоровье, как оно влияет на жизнь и каковы их неудовлетворенные потребности в этой области.

Всего было проанализировано мнение более 22 тысяч человек – пациентов с хроническими заболеваниями; людей, осуществляющих уход за больными; врачей, фармацевтов и администраторов систем здравоохранения – и были получены следующие результаты:

Исследования показали, что есть огромный сегмент людей, которые сегодня заботятся о здоровье и жизни своих близких. Их количество в разных странах составляет около 42%, а в России доходит до 49%. Они принимают важные решения в отношении здоровья членов семьи и оказывают уход за тяжелобольными родственниками, при этом зачастую сами нуждаются в практической помощи и моральной поддержке.

Выяснилось, что для респондентов здоровье – многоаспектное понятие, включающее в себя не только хорошее физическое самочувствие, но и высокое качество жизни, и возможность быть вовлеченным в социум. Сегодня люди хотят иметь достоверную информацию о состоянии своего здоровья, уметь контролировать его и ожидают от фармацевтической компании гораздо большее, чем просто лекарства, – им нужны комплексные решения, влияющие на качество жизни в целом.

При выборе фармацевтического бренда была отмечена важность следующих параметров:

75% – лекарства и медицинские услуги, улучшающие жизнь; 73% – широкий портфель продуктов и сервисов, которые удовлетворяют все потребности в области здоровья; 68% – необходимая информация, онлайн- и digital-инструменты для контроля здоровья; 66% – новые формы препаратов и более удобные способы приема лекарств; 49% – персонализированные услуги и препараты; 40% – предоставление сервисов, а не только лекарств.

Эти данные были учтены при разработке цифровых сервисов, которые предлагают широкие возможности управления здоровьем для миллионов людей и воплощают в жизнь концепцию «Без барьера», подкрепляя таким образом обещание бренда реальными действиями.

«Запуск нового бренда – важный этап развития компании. Я с гордостью сообщаю о том, что сегодня мы представляем России новую Teva. Мы постарались увидеть за пациентом человека. Его окружение, его семью, его друзей, которые искренне хотят помочь, – и иногда не знают, как. Не случайно говорят, что когда болеет кто-то один в семье – болеет вся семья. Мы хотим внести посильный вклад в поддержку и тех, кто заботится, и тех, кто сегодня болен, и при этом не ограничиться только производством лекарств. Обладая одним из самых обширных портфелей современных и доступных препаратов, имея собственные инновационные разработки, мы также стремимся предоставлять комплексные, в том числе цифровые решения, которые помогут каждому, несмотря ни на что, жить яркой и насыщенной жизнью», – комментирует Анна Ярвиц, старший вице-президент, генеральный директор Teva Россия и Евразия.

Россия – одна из первых стран, где Teva начала процесс вывода на рынок нового корпоративного бренда.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. – один из лидеров мировой фармацевтической отрасли. Компания, штаб-квартира которой расположена в Израиле, ежедневно предлагает высококачественные, ориентированные на потребности пациента решения для 200 миллионов нуждающихся в лечении людей в 100 странах мира. Teva является одним из ведущих мировых производителей воспроизведенных лекарственных препаратов. Продуктовый портфель компании включает более 1800 молекул и позволяет производить широкий спектр воспроизведенных лекарств практически для всех областей медицины.

gmpnews