«Валента Фарм» завершила строительство завода и реконструкцию цехов в Щелково

Компания “Валента Фарм” сообщает о том, что завершено строительство и реконструкция цехов фармацевтического завода в г. Щелково, по адресу: город Щелково, улица Фабричная, дом №2.

Компания получила заключение Главного управления государственного строительного надзора Московской области о соответствии (ЗОС) объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

На новых производственных мощностях организован выпуск твердых лекарственных форм (таблетки и капсулы), инъекционных препаратов, размещены лаборатории контроля качества, а также крупный исследовательский центр. Новый завод “Валента” оснащен самым современным оборудованием производства Австрии, Германии, Швейцарии. Проект завода прошел все необходимые квалификации на соответствие требованиям надлежащей производственной практики GMP. На всех этапах реализуются требования лучших международных практик по надлежащему производству. Используются компьютеризированные систем управления технологическими средами (BMS), складскими запасами (WMS). В ближайшее время предстоят этапы внедрения системы управления производством (MES).

Мощность завода составляет 2 млрд таблеток и капсул и 30 млн ампул в год.

АО «Валента Фарм» – российская инновационная фармацевтическая компания, основанная в 1997 году и сфокусированная на разработке и производстве новых оригинальных препаратов. «Валента» занимается разработкой, производством и выводом на рынок рецептурных и безрецептурных препаратов в таких терапевтических направлениях, как иммунология, вирусология и антибактериальная терапия, психоневрология, гастроэнтерология, урология и др. Портфель препаратов компании представлен такими известными брендами, как Ингавирин®, Граммидин®, Тримедат®, Экспортал®, Тералиджен®, Феназепам®, Пантокальцин®, Аминазин® и др.

gmpnews