Викрам Пуния награжден медалью «За заслуги в предпринимательстве»

Президент компании «Фармасинтез» Викрам Сингх Пуния награжден медалью «За заслуги в предпринимательстве».

Эта медаль вручается за деятельность, которая оказала значительное влияние на развитие региона. Она подтверждает высокий личный вклад в развитие предпринимательской активности и экономического сектора области — производственные мощности «Фармасинтеза» расположены в Иркутске, Уссурийске и Тюмени.

Медаль вручил президент Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Константин Шаврин. Он поздравил Викрама Пуния с заслуженной наградой и 20-летием АО «Фармасинтез». Коллектив АО «Фармасинтез» и редакция «ФВ» присоединяются к поздравлениям.

Справка:

Викраму Пуния 44 года, он родом из Индии. Основал ОАО «Фармасинтез» в 1997 году, и стал президентом компании в 2000. С 2017 года является со-председателем Делового Совета по сотрудничеству с Индией.

«Фармацевтический вестник»