ГИЛС и НП уполномочен инспектировать российских фармпроизводителей на все GxP практики?

Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик с 28 августа уполномочен инспектировать российских фармпроизводителей на все GxP практики. Об этом в ходе девятой международной конференции «Что происходит на фармацевтическом рынке?», которая проходит сегодня в Москве, сообщил начальник Отдела координации работ в сфере обращения ЛС и медизделий Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Дмитрий Рождественский.

В тоже время в Минпромторге РФ эту информацию прокомментировать и подтвердить затруднились.

Специального инспектората для проведения GСP инспекций на рынке лекарственных средств ЕАЭС не будет.

«С 28 августа российский GMP инспекторат получил право проводить инспекции на соответствие GMP Союза, с 1 сентября в республике Беларусь тоже инспекторат начал принимать заявки на проведение инспекций на соответствие GMP союза, а также армянский, — отметил в своем выступлении Д. Рождественский. – Наши инспектораты приобретают ту же функцию, что и инспектораты во всем мире. Есть фармацевтический инспекторат, который инспектирует выполнение всех надлежащих практик. Поэтому наши национальные инспектораты, которые раньше выполняли только функции GMP инспектирования, приобретают функции инспектирования всех надлежащих практик. Это может быть несколько организаций, одна из которой будет отвечать за взаимодействие с инспекторатами других государств».

В то же время г-н Рождественский отметил, что заявок на проведения инспекции пока никто не подавал.

На фото: Дмитрий Рождественский.

Екатерина Чалова

«Фармацевтический вестник»