«О Руководстве по валидации процесса производства лекарственных препаратов для медицинского применения»

Принят: Сентябрь 26, 2017

Рекомендация Коллегии ЕЭК № 19 от 26.09.2017 г. «О Руководстве по валидации процесса производства лекарственных препаратов для медицинского применения»