Коллегия ЕЭК утвердила Руководство по валидации процесса производства лекарств

Коллегия ЕЭК утвердила рекомендации «О Руководстве по валидации процесса производства лекарственных препаратов для медицинского применения».

По истечении 6 месяцев с даты опубликования документа членам ЕАЭС рекомендуется применять данное Руководство при производстве лекарств, подготовке регистрационных досье лекарственных препаратов для их регистрации и при инспектировании производственных площадок на соответствие Правилам GMP ЕАЭС.

Руководство является правилами по документальному оформлению результатов подтверждения того, что процесс производства, выполняемый в пределах установленных параметров, эффективно и воспроизводимо обеспечивает получение лекарственного препарата, соответствующего установленным спецификациям и показателям качества, для их представления в регистрационном досье лекарственного препарата.

Руководство определяет состав информации о валидации процесса, подлежащей представлению при регистрации лекарственного препарата химической природы для медицинского применения.

Приведенные в Руководстве принципы применимы к биологическим лекарственным препаратам. В связи с присущей биологической субстанции сложности и изменчивости валидация процесса производства таких лекарств должна быть рассмотрена в индивидуальном порядке.

«Фармацевтический вестник»