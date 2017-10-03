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Беларусь поставит в Азербайджан лекарства на 7 млн долл.

алерий Малашко (справа) во время подписания

Беларусь поставит в Азербайджан лекарственные препараты на 7 млн долл..

Это предусмотрено контрактами, подписанными белорусскими фармацевтическими предприятиями РУП «Белмедпрепараты» и ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» с азербайджанскими компаниями. На церемонии подписания, которая состоялась во время XXIII Азербайджанской международной выставки здравоохранения BIHE 2017 г., присутствовали заместитель министра здравоохранения Азербайджана Эльсевер Агаев и министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко.
Фото: Trend

«Фармацевтический вестник»

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Октябрь 3, 2017 | Просмотров: 51