«Нацимбио» приняла участие в забеге против гриппа Коллегия ЕЭК утвердила Руководство по валидации процесса производства лекарств » Беларусь поставит в Азербайджан лекарства на 7 млн долл. Беларусь поставит в Азербайджан лекарственные препараты на 7 млн долл.. Это предусмотрено контрактами, подписанными белорусскими фармацевтическими предприятиями РУП «Белмедпрепараты» и ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» с азербайджанскими компаниями. На церемонии подписания, которая состоялась во время XXIII Азербайджанской международной выставки здравоохранения BIHE 2017 г., присутствовали заместитель министра здравоохранения Азербайджана Эльсевер Агаев и министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко.

Фото: Trend «Фармацевтический вестник»