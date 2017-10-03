Pfizer проиграла суд против властей Техаса

Окружной судья Ли Екел вынес решение, согласно которому техасские законодатели могут иметь доступ к информации о ценообразовании на препараты Pfizer, распространяемые по программе Medicaid, сообщает Bloomberg.

Pfizer обвинила Комитет по здравоохранению и социальному обеспечению штата Техас в нарушении соглашений о конфиденциальности информации. Как говорится в иске, комитет предоставил законодателям подробные сведения о том, как компания устанавливает цены на лекарства, которые пациенты получают по программе Medicaid.

По мнению судьи, законодательные органы штата имеют право знать детали ценообразования, чтобы осуществлять надзор за расходами по программе.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»