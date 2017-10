Primer Capital инвестировал в разработку микрокатетеров для кровеносных сосудов Pfizer проиграла суд против властей Техаса » Министерство промышленности и торговли РФ выдало компании «Ново Нордиск» лицензию на осуществление производства лекарственных средств 4 сентября 2017 года Министерство промышленности и торговли выдало компании ООО «Ново Нордиск» лицензию на производство готовых лекарственных форм инсулина на предприятии компании в индустриальном парке «Грабцево» в Калужской области. Получение лицензии стало важной вехой в процессе углубления производства современных инсулинов «Ново Нордиск». Следующим ключевым производственным этапом в рамках реализации дополнительных инвестиций в производственную площадку в Калуге, о которых было объявлено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне 2016 года, станет начало сборки предварительно заполненных мультидозовых одноразовых шприц-ручек ФлексПен®. В соответствии со своими обязательствами в 2016 году компания «Ново Нордиск» в рамках углубления производства приступила к строительству нового цеха по сборке шприц-ручек ФлексПен® ­— современной формы введения инсулина, используемой миллионами пациентов по всему миру1,2. После завершения реализации этого проекта, инвестиции в который составили порядка 2 млрд рублей и получения всех официальных разрешений на заводе начнется производство шприц-ручек ФлексПен® с использованием оригинальной субстанции «Ново Нордиск» по принципу полного цикла. Производственные операции, выполняемые на объекте, будут включать изготовление асептических лекарственных форм, заполнение инсулином картриджей (производство готовых лекарственных форм), сборку и упаковку шприц-ручек ФлексПен®. Общий объем инвестиций в производство «Ново Нордиск» в Калуге, построенное с «нулевого цикла», составил уже более 8 млрд рублей. В настоящее время сборочная линия ФлексПен® уже установлена, происходит процесс ее валидации. Торжественная церемония пуска линии запланирована на середину ноября этого года. В первой половине 2018 года начнется серийное производство современных инсулинов, не имеющих аналогов в России, по полному циклу, которое обеспечит компании «Ново Нордиск» статус локального производителя. «Постоянное углубление локализации производства современных инсулинов компанией свидетельствует о том, что Россия остается для нас стратегически важным рынком. История компании в России началась еще в 1924 году, когда датский инсулин впервые появился в Советской России — всего через два года после его открытия. С тех пор наша компания имеет прочные связи с Россией и мы стремимся и в дальнейшем укреплять наше присутствие для обеспечения бесперебойных поставок качественных препаратов пациентам по всей стране», ­— заявил Ханс Дюиф, вице-президент «Ново Нордиск» в России и Беларуси. Компания «Ново Нордиск», являясь соучредителем Калужского фармацевтического кластера, в тесном сотрудничестве с правительством Калужской области активно участвует в развитии инновационного фармацевтического производства, в том числе в части контроля качества, обучения персонала и установления высоких экологических стандартов. «Ново Нордиск» неизменно соблюдает баланс между финансовыми, социальными и экологическими аспектами, следуя концепции, которую мы называем «триединым подходом», ­— отметил Ханс Дюиф. ­— Отвечая потребностям людей, чья жизнь зависит от наших препаратов и услуг, мы создаем долгосрочные ценности». «Мы высоко ценим дух сотрудничества, установившийся в нашем взаимодействии с Министерством промышленности и торговли и Государственным институтом лекарственных средств и надлежащих практик в рамках сложного процесса инспектирования и лицензирования завода на предмет соответствия стандартам GMP,— добавляет г-н Дюиф. ­— Наши совместные усилия, наконец, привели нас к общему пониманию и решению, которые в конечном итоге принесут пользу российским пациентам с сахарным диабетом». В настоящее время производственный комплекс «Ново Нордиск» в Калуге насчитывает 260 сотрудников. В рамках проекта по сборке шприц-ручек ФлексПен® будет создано 37 новых рабочих мест. 1 IMS Health database. Internal calculations based on IMS Health database, ATC Class 4, MAT Jan 2016 version. 2 Weise A et al. Comparison of the dose accuracy of prefilled insulin pens. J Diabetes Sci Technol. 2009;3(1): 149-153. Источник публикации: Novo Nordisk «Фармацевтический вестник»