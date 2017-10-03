Primer Capital инвестировал в разработку микрокатетеров для кровеносных сосудов

Венчурный биотех-фонд Primer Capital проинвестировал разработку микрокатетеров для малоинвазивных эндоваскулярных вмешательств. В раунде приняли участие 5 инвесторов, сформировав сделку на сумму $3,55 млн долларов.

Эндоваскулярные процедуры представляют собой хирургическое вмешательство, проводимое на кровеносных сосудах. Оно необходимо для диагностики, доставки препаратов (например, для устранения тромбов) и медицинских устройств (спиралей при аневризмах). Ежегодно проводится 350 тысяч таких процедур с применением микрокатетеров. Извилистый характер кровеносных сосудов делает данные процедуры не самыми безопасными.

Компания Bendit Technologies Ltd. разработала уникальную конфигурацию крайне малых и гибких микрокатетеров, которыми легко управлять даже в сосудах с выраженной извитостью. Благодаря использованию современных материалов и инженерно-технической проработке, катетеры Bendit смогут эффективно применяться при навигации на малых сосудах. При эндоскопических процедурах не потребуется делать хирургические разрезы: врач производит лишь небольшой прокол в области введения катетера. Это единственный в мире гибкий и полноповоротный микрокатетер, который имеет возможность достигать цели на протяжении всего сосудистого русла (>1,5 м) и может принимать форму в соответствии с анатомией сосуда.

Полученные инвестиции будут направлены на запуск продукта на европейском и американском рынках. «В 2017 году мировой рынок катетеров оценивается в $30 млрд. По прогнозам Global Market Insights, возможен рост рынка до $74 млрд к 2024 году. При этом увеличивается число ишемических пациентов. Растет спрос на все, что способно минимизировать инвазивность и сопутствующие риски медицинских процедур. Технологии Bendit значительно сокращают время проведения процедуры, а также снижают ее стоимость. Учитывая актуальность проблемы и технологию устройства, которая позволит сохранить время и затраты, этот продукт способен стать лидирующим в международной эндоваскулярной практике», – комментирует исполнительный директор Primer Capital Елизавета Рождественская.

Primer Capital – венчурный фонд, инвестирующий в проекты фармацевтической и биотехнологической отраслей. Среди профинансированных проектов: система обработки данных клинических исследований, препарат для лечения и профилактики тромбозов, разработка инновационного метода диагностики дерматологических заболеваний, сервис подбора персонализированной противоопухолевой терапии. Среди текущих партнеров фонда: Сколково, Северо-Западный центр трансфера технологий, РВК, ФРИИ.

Источник публикации: ОСТ

«Фармацевтический вестник»