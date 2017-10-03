Обзор сегмента госзакупок ЛС в первом полугодии 2017. Интерактивная аналитика

Рассматривая сегмент госзакупок ЛС, всегда с надеждой смотришь на объемы выделенных и освоенных средств. Ведь если у государства денег на лекарства не хватает, то у населения есть две опции: доплатить самим или понадеяться на то, что само пройдет.
Продолжаем тему госзакупок лекарственных средств, начатую в «ФВ» №29 и представляем обзор сегмента госзакупок ЛС за I—II кварталы 2017 года – приложение к статье «Лечимся даром», опубликованной в «ФВ» №30 за 2017 г.
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Интерактивные обзоры будут открыты для просмотра до 1 ноября 2017 г., далее они будут доступны только подписчикам «ФВ».