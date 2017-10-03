Обзор сегмента госзакупок ЛС в первом полугодии 2017. Интерактивная аналитика

Рассматривая сегмент госзакупок ЛС, всегда с надеждой смотришь на объемы выделенных и освоенных средств. Ведь если у государства денег на лекарства не хватает, то у населения есть две опции: доплатить самим или понадеяться на то, что само пройдет.

Продолжаем тему госзакупок лекарственных средств, начатую в «ФВ» №29 и представляем обзор сегмента госзакупок ЛС за I—II кварталы 2017 года – приложение к статье «Лечимся даром», опубликованной в «ФВ» №30 за 2017 г.

Обратите внимание! Все диаграммы являются интерактивными. Вы можете:

переключать вкладки,

изменять наборы данных по своему желанию, используя кнопки под диаграммой,

просматривать подробную информацию при наведении на конкретную точку диаграммы.

Диаграммы обновляются автоматически при поступлении новых данных, поэтому здесь всегда будет только актуальная информация.

Интерактивные обзоры будут открыты для просмотра до 1 ноября 2017 г., далее они будут доступны только подписчикам «ФВ».

«Фармацевтический вестник»