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Обзор сегмента госзакупок ЛС в первом полугодии 2017. Интерактивная аналитика

Рассматривая сегмент госзакупок ЛС, всегда с надеждой смотришь на объемы выделенных и освоенных средств. Ведь если у государства денег на лекарства не хватает, то у населения есть две опции: доплатить самим или понадеяться на то, что само пройдет.

Продолжаем тему госзакупок лекарственных средств, начатую в «ФВ» №29 и представляем обзор сегмента госзакупок ЛС за I—II кварталы 2017 года – приложение к статье «Лечимся даром», опубликованной в «ФВ» №30 за 2017 г.

Обратите внимание! Все диаграммы являются интерактивными. Вы можете:

  • переключать вкладки,
  • изменять наборы данных по своему желанию, используя кнопки под диаграммой,
  • просматривать подробную информацию при наведении на конкретную точку диаграммы.

Диаграммы обновляются автоматически при поступлении новых данных, поэтому здесь всегда будет только актуальная информация.

Интерактивные обзоры будут открыты для просмотра до 1 ноября 2017 г., далее они будут доступны только подписчикам «ФВ».

«Фармацевтический вестник»

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Октябрь 3, 2017 | Просмотров: 49