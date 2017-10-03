Обзор экспортных поставок фармацевтической продукции. Интерактивная аналитика

Как и год назад, основные направления экспорта — наши географические соседи, бывшие страны СССР. Похоже, ригидность врачей и пациентов этих стран, их приверженность старым проверенным лекарствам поможет сохранять бизнес еще нескольким поколениям российских фармпроизводителей.

Представляем обзор экспортных поставок фармацевтической продукции за I—II кварталы 2017 года – приложение к статье «Фарма до Исламабада доведет», опубликованной в «ФВ» №30 за 2017 г.

Обратите внимание! Все диаграммы являются интерактивными. Вы можете:

переключать вкладки,

изменять наборы данных по своему желанию, используя кнопки под диаграммой,

просматривать подробную информацию при наведении на конкретную точку диаграммы.

Диаграммы обновляются автоматически при поступлении новых данных, поэтому здесь всегда будет только актуальная информация.

Интерактивные обзоры будут открыты для просмотра до 1 ноября 2017 г., далее они будут доступны только подписчикам «ФВ».