Обзор экспортных поставок фармацевтической продукции. Интерактивная аналитика

Как и год назад, основные направления экспорта — наши географические соседи, бывшие страны СССР. Похоже, ригидность врачей и пациентов этих стран, их приверженность старым проверенным лекарствам поможет сохранять бизнес еще нескольким поколениям российских фармпроизводителей.
Представляем обзор экспортных поставок фармацевтической продукции за I—II кварталы 2017 года – приложение к статье «Фарма до Исламабада доведет», опубликованной в «ФВ» №30 за 2017 г.
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Интерактивные обзоры будут открыты для просмотра до 1 ноября 2017 г., далее они будут доступны только подписчикам «ФВ».