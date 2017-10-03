Правительство утвердило Стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности

Правительство РФ утвердило Стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года. Соответствующее распоряжение №2045-р от 25.09.2017 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Стратегия определяет государственную политику по предупреждению и ограничению распространения устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам, химическим и биологическим средствам.

Стратегией, в частности, предусматривается:

— изучение механизмов возникновения антимикробной резистентности и системный мониторинг ее распространения;

— совершенствование мер по предупреждению и ограничению распространения и циркуляции возбудителей с антимикробной резистентностью;

— разработка противомикробных препаратов и альтернативных методов, технологий и средств профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний человека, животных и растений;

— информирование населения по вопросам применения противомикробных препаратов и проблемам антимикробной резистентности;

— обеспечение межведомственного взаимодействия и развитие международного сотрудничества в области предупреждения и ограничения антимикробной резистентности.

Стратегию планируется реализовать в два этапа.

На первом этапе (до 2020 года) предусматривается повышение осведомленности населения о рациональном применении противомикробных лекарств, их адекватной замене, недопустимости самолечения, увеличение охвата пропагандой иммунопрофилактики и здорового образа жизни; повышение выявляемости резистентности к противомикробным препаратам, химическим и биологическим средствам форм возбудителей инфекционных болезней людей, животных и растений, установление базовых показателей, характеризующих распространенность антимикробной резистентности.

На втором этапе (до 2030 года) планируется снижение количества случаев, связанных с оказанием медицинской помощи при инфекционных заболеваниях, которые вызваны микроорганизмами с множественной лекарственной устойчивостью.

«Реализация стратегии позволит повысить эффективность профилактики и лечения инфекционных и паразитарных болезней людей, животных и растений, снизить тяжесть и длительность лечения заболеваний», – отметили в пресс-службе правительства.

Фото: premier.gov.ru

«Фармацевтический вестник»