Правительство утвердило Стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности

Правительство РФ утвердило Стратегию предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года. Соответствующее распоряжение №2045-р от 25.09.2017 г. подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Стратегия определяет государственную политику по предупреждению и ограничению распространения устойчивости микроорганизмов к противомикробным препаратам, химическим и биологическим средствам.
Стратегией, в частности, предусматривается:
— изучение механизмов возникновения антимикробной резистентности и системный мониторинг ее распространения;
— совершенствование мер по предупреждению и ограничению распространения и циркуляции возбудителей с антимикробной резистентностью;
— разработка противомикробных препаратов и альтернативных методов, технологий и средств профилактики, диагностики и лечения инфекционных заболеваний человека, животных и растений;
— информирование населения по вопросам применения противомикробных препаратов и проблемам антимикробной резистентности;
— обеспечение межведомственного взаимодействия и развитие международного сотрудничества в области предупреждения и ограничения антимикробной резистентности.
Стратегию планируется реализовать в два этапа.
На первом этапе (до 2020 года) предусматривается повышение осведомленности населения о рациональном применении противомикробных лекарств, их адекватной замене, недопустимости самолечения, увеличение охвата пропагандой иммунопрофилактики и здорового образа жизни; повышение выявляемости резистентности к противомикробным препаратам, химическим и биологическим средствам форм возбудителей инфекционных болезней людей, животных и растений, установление базовых показателей, характеризующих распространенность антимикробной резистентности.
На втором этапе (до 2030 года) планируется снижение количества случаев, связанных с оказанием медицинской помощи при инфекционных заболеваниях, которые вызваны микроорганизмами с множественной лекарственной устойчивостью.
«Реализация стратегии позволит повысить эффективность профилактики и лечения инфекционных и паразитарных болезней людей, животных и растений, снизить тяжесть и длительность лечения заболеваний», – отметили в пресс-службе правительства.
Фото: premier.gov.ru