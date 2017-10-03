Россияне стали реже искать замену импортным лекарствам

Жители России стали реже искать отечественные аналоги импортных лекарств в аптеках, свидетельствуют результаты опроса исследовательского холдинга «Ромир». Так, в 2015 году 81% опрошенных с той или иной долей успеха пытались найти аналоги импортным препаратам, а в 2017 году о подобных попытках заявили только 66% респондентов.

Доля тех, кто при выборе лекарств не пытался найти замену импортным препаратам среди отечественных аналогов, за два года, напротив, выросла. В 2015 году она составила 16%, в 2017 году – уже 27%.

Зато почти в два раза увеличилась доля респондентов, которые считают, что качество отечественных препаратов выше, чем импортных аналогов: с 9% в 2015 году до 17% в 2017 году. При этом доля тех, кто считает, что российские лекарства по качеству идентичны зарубежным, наоборот, снизилась до 60% в 2017 году против 70% двумя годами ранее.

Более чем на треть – с 36% до 22% – сократилась доля тех, кто был бы готов заменить импортные лекарства на российские по причине привлекательной цены. Количество ответов о готовности приобрести российские аналоги привычных импортных препаратов из любви к отечественным производителям уменьшилось с 21% до 12%.

В опросе «Ромира» приняли участие 1 тысяча человек в возрасте от 18 лет, проживающих во всех типах городов, во всех федеральных округах.

О том, что с 2015 года потребители стали чаще ориентироваться на ассортимент российского производства, в интервью Vademecum рассказывал владелец сети «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой: «Раньше приходили и просили: «Дайте мне самый дорогой импортный препарат». А теперь говорят:«Дайте что-то наше и подешевле».

В 2016 году доля отечественных препаратов на российском рынке выросла до 76%, говорила вице-премьер Ольга Голодец. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, отечественные производители удовлетворяют 65–70% внутреннего спроса на лекарства и 77% спроса на важнейшие и жизненно необходимые препараты (ЖНВЛП).

Источник: Ромир

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