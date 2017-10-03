Бывшие акционеры «А5» запускают франчайзинговый проект для аптек

Бывшие акционеры аптечной сети «А5» запускают франчайзинговый проект под брендом «Еаптека», рассказал Vademecum генеральный директор новой компании Антон Буздалин. Сейчас Антон Буздалин, его отец Роман Буздалин и Сергей Солодов занимаются развитием интернет-холдинга «Еаптека», которому принадлежат Piluli.ru, eАpteka.ru и другие интернет-площадки. Франчайзи получат доступ к технологиям, клиентской базе интернет-проектов, контрактам с более чем ста производителями и эксклюзив на свой район, а «Еаптека» – новые точки выдачи онлайн-заказов.
«Мы видим, что у нас есть несколько ключевых компетенций, – объясняет Буздалин решение о запуске проекта фрачайзинга. – Во-первых, численность аудитории наших сайтов достигает 15 млн человек в месяц, и мы хотим направить этот объем трафика в точки наших будущих партнеров. Во-вторых, в «А5» мы наработали технологии по взаимодействию аптек с покупателями, которые хотим внедрять. Но развивать гигантскую аптечную сеть сами во второй раз мы не будем: создать федерального игрока, который бы долго был успешен на рынке, без качественного контроля за аптеками на местах очень сложно».
Поэтому в компании было принято решение о запуске франчайзингового проекта. По словам Буздалина, он будет развиваться под брендом «Еаптека». Основными партнерами компании станут единичные аптеки и небольшие сети численностью до 20 точек.
Для участников проекта выгода будет заключаться в интеграции с интернет-площадками «Еаптеки», доступе к ассортименту более 40 тысяч товаров, часть которого, как утверждает Буздалин, не представлена в других аптеках. Кроме того, за каждым партнером «Еаптеки» будет закреплен определенный район или город. «Открывая «Еаптеку» в своем городе, партнер может быть уверен, что рядом с ним под нашим брендом никто не откроется и наши заказы выдавать не будет», – объясняет Буздалин.
Сейчас «Еаптека» находится в стадии переговоров с несколькими десятками потенциальных франчайзи. Есть уже и подписанные контракты, говорит Буздалин: в ближайшее время партнерские аптеки появятся в Нижнем Новгороде, Владимире и ряде городов Подмосковья. Кроме того, у «Еаптеки» есть 10 собственных точек, семь из которых находятся в Москве и области, две – в Санкт-Петербурге и одна – в Твери.
Интернет-проекты Буздалины и Солодов развивали параллельно с «А5»: онлайн-площадки работали в связке с аптечной сетью. В 2016 году «А5» была продана группе «36,6», интернет-холдинг в эту сделку не вошел. По собственным данным холдинга «Еаптека», его выручка в 2016 году составила более 3 млрд рублей.
У Сергея Солодова есть и другой проект, не связанный с фармритейлом: с 2014 года его семья строит алюминиевый холдинг «АЛ5». Суммарный оборот компаний по производству изделий из алюминия и продаже цветных металлов, доли в которых принадлежат Солодову и его родственникам, в 2016 году составил около 2 млрд рублей.