Фармацевтическая промышленность Испании: 20% на исследования и развитие

Как утверждает издание АВС, в прошлом году порядка 20% всех вырученных средств фармацевтической промышленности были направлены на различного рода исследования и развитие данной отрасли. В абсолютном значении эта сумма составляет €1,085 миллиарда, 40% которой идет на оплату контрактов с университетами, клиниками и научно-исследовательскими центрами для разработки и реализации проектов, представляющих общественно значимый интерес.

С каждым годом на подобного рода исследования выделяется все больше средств – в среднем на 8%, – и по данному показателю с фармацевтикой не может сравниться ни одна из других отраслей испанской экономики. При этом из почти 38 000 человек, занятых в этом секторе, порядка 12% (около 4500 работников) специализируются на создании новых препаратов.

В подавляющем большинстве эти препараты предназначаются для лечения онкологических и нейродегенеративных заболеваний – таких как боковой амиотрофический склероз, болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Почти половина новых лекарств, произведенных в Испании, имеют биологическое – то есть натуральное – происхождение, и, согласно прогнозам, к 2020 году их доля от общего количества будет составлять порядка 30%. При этом испанская фармацевтическая продукция продолжает пользоваться повышенным спросом за рубежом, и суммарный объем ее экспорта составляет €10,7 миллиардов в год.

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