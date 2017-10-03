Novo Nordisk получила разрешение на производство в России инсулина в шприц-ручках

Министерство промышленности и торговли РФ выдало ООО «Ново Нордиск» лицензию на производство готовых лекарственных форм инсулина на предприятии компании в индустриальном парке «Грабцево» в Калужской области, говорится в материале, поступившем в распоряжение Remedium.

Следующим ключевым производственным этапом станет начало сборки предварительно заполненных мультидозовых одноразовых шприц-ручек ФлексПен. В 2016 году компания «Ново Нордиск» в рамках углубления производства приступила к строительству нового цеха по сборке шприц-ручек, инвестиции в проект составили около 2 млрд рублей.

Производственные операции, выполняемые на объекте, будут включать изготовление асептических лекарственных форм, заполнение инсулином картриджей (производство готовых лекарственных форм), сборку и упаковку шприц-ручек. Торжественная церемония пуска линии запланирована на середину ноября этого года, а серийное производство будет запущено в первой половине 2018 года.

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