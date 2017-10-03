Одобрены проекты 36 общих статей для первого тома Фармакопеи ЕАЭС

Документы в ближайшее время будут размещены для предварительного обсуждения на сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Их содержание обсудили на заседаниях рабочей группы по формированию общих подходов к регулированию обращения лекарственных средств и Фармакопейного комитета ЕАЭС под председательством члена Коллегии (министра) по техническому регулированию ЕЭК Валерия Корешкова.

В первый том Фармакопеи Союза, в частности, войдут общие статьи, которые планируется включить в разделы по химическим, физическим и физико-химическим методам анализа, испытаниям на предельное содержание примесей, методам количественного определения и биологическим испытаниям и некоторые другие. Рассмотрено также Руководство, регламентирующее порядок деятельности Фармакопейного комитета Союза.

Валерий Корешков отметил значительный объем проделанной в Евразийской экономической комиссии работы по созданию Фармакопеи Союза, в том числе по организации международного сотрудничества. Министр ЕЭК подчеркнул необходимость скорейшей подготовки фармакопейных статей первого тома Фармакопеи Союза с учетом положений Концепции гармонизации фармакопей стран ЕАЭС.

На заседании рабочей группы были также одобрены проекты актов Комиссии – Руководства по выбору тестов и критериев приемлемости в спецификациях на препараты из лекарственного растительного сырья, Требований к микробиологическим показателям препаратов из лекарственного растительного сырья, Руководства по выбору торговых наименований лекарственных препаратов.

Фармакопейный комитет Евразийского экономического союза сформирован в 2017 году для обеспечения разработки и подготовки к принятию Фармакопеи ЕАЭС – основного свода требований к качеству лекарственных препаратов.

gmpnews