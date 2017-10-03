Резидент ОЭЗ «Дубна» готовится к выпуску уникальных фильтров для гемодиализа

Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ФРЕРУС» приступила к монтажу оборудования по производству фильтров для гемодиализа. Высокотехнологичная линия будет собрана, а затем испытана на новом предприятии «ГАММА», которое инвестор намерен запустить в начале 2018 года.

В первом квартале 2018 года резидент особой экономической зоны «Дубна» компания «ФРЕРУС» планирует сдать в эксплуатацию новый научно-производственный комплекс «ГАММА» общей площадью 12 000 кв. метров на правобережном участке. Здесь будут разрабатывать и производить медицинскую технику для гемодиализа (процедура очистка крови), в том числе, капиллярные фильтры последнего поколения, а на последующих этапах — аппараты «искусственная почка». Инновационные изделия жизненно необходимы пациентам с хронической почечной недостаточностью, а для многих – это единственный метод лечения. Таким образом, социально направленный проект резидента ОЭЗ «Дубна» станет для них в буквальном смысле гарантом жизни.

Напомним, что «ФРЕРУС» является дочерней компанией корпорации «Fresenius Medical Care» (Германия) — известного в мире производителя и поставщика высококачественного оборудования и расходных материалов для заместительной почечной терапии, а также крупнейшего оператора оказания услуг в данной области. Сегодня корпорация работает более чем на 37 производственных площадках на всех континентах, предлагая инновационную продукцию и лечение по европейским стандартам.

Из запланированных на создание в Подмосковье собственной производственной базы по выпуску медоборудования инвестиций в два миллиарда рублей, сегодня резидентом уже освоено более полутора. В новом комплексе зданий на данный момент выполнены внутренние отделочные работы, завершается монтаж систем электроснабжения, вентиляции и кондиционирования, устанавливаются ограждающие конструкции «чистых» помещений, под которые отведена площадь в 1250 кв. метров.

Недавно из Германии в Дубну пришло новое высокотехнологичное оборудование по производству капиллярных фильтров для гемодиализа, которое специалисты «ФРЕРУС» начали монтировать совместно со своими немецкими коллегами. Инновационные капиллярные фильтры для гемодиализа (диализаторы), которые резидент будет выпускать на новой линии, уникальны и до настоящего времени в России не производились. Диализаторы обладают массой преимуществ по сравнению с импортными аналогами. Это, в первую очередь, полная биосовместимость с организмом человека. Процесс очищения крови проходит для пациента безболезненно, без повреждения оболочек кровяных клеток.

Пуско-наладку и испытания новой линии по производству капиллярных фильтров для гемодиализа компания «ФРЕРУС» намерена начать в декабре 2017 года, а выпуск первой партии инновационной продукции запланирован на первый квартал 2018 года. При выходе предприятия на проектную мощность на НПК «ГАММА» ежегодно будут производить до пяти миллионов диализаторов и 600 аппаратов «искусственная почка» в год. Такой объем продукции резидента ОЭЗ «Дубна» снизит социальную остроту проблемы помощи больным с хронической почечной недостаточностью, а также станет гарантией получения ими доступной и своевременной медицинской помощи.

gmpnews