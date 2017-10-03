Будущее в лечении гемофилии за препаратами длительного действия

Согласно прогнозам исследовательской компании TMR Analysis, глобальный рынок препаратов для лечения гемофилии увеличится с 15,8 млрд долларов США в 2015 году до 25 млрд долларов в 2024 году. Рост объема продаж в стоимостном выражении, главным образом, будет обусловлен появлением на рынке новых блокбастеров — пролонгированных рекомбинантных факторов свертывания крови. Среди них: рекомбинантные продукты биотехнологической компании Bioverativ Alprolix для лечения гемофилии B и Eloctate для лечения гемофилии A. Эти препараты факторов свертывания крови были одобрены FDA в 2014 году.

Основу новых препаратов, разработанных Bioverativ, составляют рекомбинантные факторы свертывания крови, которые связаны с Fc-иммуноглобулином, благодаря чему их действие продолжается несколько дней или даже недель. Это настоящая революция в лечении гемофилии, ведь до того, как Bioverativ нашла способ продлить период полураспада факторов свертывания крови, пациенты с гемофилией нуждались практически в ежедневном введении препаратов для профилактики кровотечений.

В 2015 году продажи этих двух препаратов превысили 500 миллионов долларов. В прошлом году они принесли компании около миллиарда долларов дохода.

В настоящее время у компании появляются конкуренты. Так, в конце 2015 года компани Baxalta, ныне входящая в состав Shire (LSE: SHP), получила одобрение FDA на антигемофильный рекомбинантный фактор Adynovate, созданный с помощью технологии PEGylation. В 2016 году FDA одобрен рекомбинантный одноцепочечный фактор свертывания крови пролонгированного действия для лечения гемофилии А у взрослых и детей Afstyla компании CSL Behring. Далее были одобрены Kovaltry компании Bayer, Nuwiq компании Octapharma и т.д.

Ключевыми игроками на мировом рынке препаратов для лечения гемофилии являются компании Shire, Biogen, Pfizer, Novo Nordisk, CSL Behring, F. Hoffmann-La Roche, Bayer AG, Biotest AG, Kedrion Biopharma и Octapharma AG. Конкурентный ландшафт консолидирован десятком компаний, которым принадлежит львинная доля доходов от продаж. Ожидается, что в ближайшие годы эти компании проявят живой интерес к расширению своего географического охвата и присутствия в разных частях мира.

Источник: Фармацевтическое обозрение Казахстана со ссылкой на www.thepharmaletter.com.

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