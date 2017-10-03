Росздравнадзор: лекарства, не входящие в перечень ЖНВЛП, с начала года подорожали на 8,9%

За 8 месяцев 2017 года уровень розничных цен амбулаторного сегмента на лекарственные препараты, входящие в перечень ЖНВЛП, снизился на 0,9%. При этом средний рост уровня розничных цен на препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП, за этот период составил 8,9%, сообщает Росздравнадзор.

Цены на ЖНВЛП отечественного производства снизились на 1,5%, зарубежного – на 0,4%.

Снижение розничных цен на ЖНВЛП в ценовой категории до 50 рублей составило 1,4%, от 50 до 500 рублей – 0,8%, свыше 500 рублей – 0,4%.

Закупочные (оптовые) цены на лекарственные препараты амбулаторного сегмента, входящие в перечень ЖНВЛП, за 8 месяцев 2017 года снизились на 0,8%.

Средний рост уровня розничных цен на лекарственные препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП, за 8 месяцев 2017 года составил 8,9%, в том числе в ценовой категории до 50 рублей – 3,7%, от 50 до 500 рублей – 9.4%, свыше 500 рублей – 9%.

«Фармацевтический вестник»