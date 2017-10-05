Росздравнадзор разъяснил алгоритм работы аптек в системе маркировки лекарств

28 сентября Росздравнадзор провел очередной вебинар для участников эксперимента по маркировке. Лекция была посвящена применению систем маркировки в аптеках.

Представители компании «ЦентрИнформ» (оператора ИС «Маркировка») Дмитрий Скорчеллетти и Валерия Вербицкая 28 октября провели вебинар для сотрудников аптек, в ходе которого рассказали о взаимодействии системы контроля применения контрольно-кассовой техники (АСК ККТ) и ИС «Маркировка», процессах продажи товара с нанесенной маркировкой и его учета. Также лекторы ответили на вопросы участников вебинара.

Запись вебинара

Презентация к вебинару

Эксперимент по маркировке лекарств стартовал 1 февраля 2017 года в шести регионах России. Его участниками стали крупнейшие фармацевтические дистрибьюторы, ряд производителей и несколько аптечных сетей. В дальнейшем с системой маркировки ЛС будет работать весь фармацевтический рынок.

В вебинаре приняли участие около 450 представителей аптек, фармацевтических дистрибьюторов и производителей лекарственных средств.

Росздравнадзор и компания «Центр Информ» ежемесячно проводят вебинары для аптек и производителей на сайте онлайн-журнала «Катрен-Стиль».

Подробнее о проекте «Маркировка» можно узнать на вебинарах онлайн-журнала для фармацевтов «Катрен-Стиль».

Записи прошедших вебинаров:

«Фармацевтический вестник»