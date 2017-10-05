США требуют от Индии не устанавливать максимальные цены на медизделия

США оказывают давление на Индию с тем, чтобы в стране не устанавливались максимальные цены на медизделия, а также требуют разрешить изымать продукцию с рынка тем компаниям, которые не хотят продавать ее по установленным ценам, сообщает Reuters со ссылкой на офис Торгового представителя США.

За последние месяцы индийское правительство резко снизило цены (в некоторых случаях на 75%) на эндопротезы коленного сустава и кардиостенты, чтобы сделать их более доступными.

Однако производители медизделий, в т.ч. Abbott Laboratories, Boston Scientific Corp и Johnson & Johnson выступили с резкой критикой мер, принимаемых индийскими властями, заявив, что они наносят урон инновациям, прибылям и будущим инвестициям.

В сентябре 2017 г. Правительство Индии выпустило ряд постановлений, запрещающих компаниям изымать из продажи эндопротезы коленного сустава и кардиостенты после снижения цен на них. Это, в частности, коснулось компании Abbott, которая намеревалась изъять с индийского рынка один из своих кардистентов, поскольку его продажа по установленной цене стала невыгодной. Компании не удалось отстоять свои права.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что доступность услуг здравоохранения для населения превыше интересов компаний.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»