Эксперт: курьеров по доставке лекарств с фармобразованием надо искать в регионах

Первое, что сделает Яндекс, когда легализуют покупку и доставку лекарственных препаратов через интернет– придет к производителям за маркетинговыми контрактами. Такое мнение высказал директор по развитию НПК «Катрен» Анатолий Тенцер 4 октября в ходе аптечного саммита.

«Дистанционная торговля как неуловимый Джо. Неуловимый, потому что никому не нужный. Населению не нужна доставка на дом», – заявил Анатолий Тенцер.

Это мнение поддержали и ряд глав классических аптечных сетей. Однако по словам руководителя отдела продаж «Яндекс Маркет» Ильи Когана, в настоящий момент подрастает поколение, которые мыслит категориями Интернета и через 3-5 лет покупка и доставка лекарственных препаратов через интернет будет привычным процессом.

Главная проблема с нехваткой профессиональных кадров, которые могут доставлять товар, решается легко, считает исполнительный директор Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

«Мы нашли, где кадры взять — в региональных учебных заведениях», – пояснил он.

Эксперт также считает неправильным ограничивать доставку лишь списком безрецептурных препаратов.

«Мнение ритейла – продаваться нужно все, главное решить вопрос контроля», – заявил Артем Соколов.

На фото сверзу вниз: Анатолий Тенцер, Илья Коган и Артем Соколов.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»