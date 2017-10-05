FDA одобрило аналог препарата Copaxone

FDA одобрило дженерик препарата для лечения рассеянного склероза Copaxone (glatiramer acetate) в дозировке 40 мг для применения 3 раза в неделю, разработанный голландской компанией Mylan в партнерстве с индийской Natco Pharma, сообщает FirstWord Pharma. Оригинальный препарат производит и продает израильская Teva.

Как заявили в Mylan, компания надеется получить эксклюзивные права на продажу дженерика в этой дозировке в течение 180 дней, поскольку она первой направила заявку в FDA.

Кроме того, FDA одобрило аналог препарата в дозировке 20 мг для применения 1 раз в неделю.

За 12 месяцев по 31 июля 2017 г. объем продаж Copaxone в дозировке 20 мг составил 700 млн долл., в дозировке 40 мг – 3,6 млрд долл.

В январе 2017 г. американский суд признал недействительными 4 патента на Copaxone в дозировке 40 мг. Среди компаний, оспаривающих эти патенты, была Mylan. Однако лонч дженерика был отложен.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»