«Нижегородская аптечная сеть» вошла в партнерство «Ирис»

В ходе Аптечного саммита, организатором которого выступает infor-media, генеральный директор «Нижегородская аптечная сеть» Юрий Гайсинский раскрыл информацию о заключении партнерского соглашения с «Ирис».

Как известно, в прошлом году АС «Твой доктор» объединилась с АС «Фармакопейка». Говоря о принципах объединения, руководители сетей заявляли, что компании объединили закупочную деятельность и совместно развивают продуктовый портфель.

Управляющей компанией с офисом в Москве является организация «Ирис». «Компания «Ирис» – это хорошая альтернатива АСНА. Мы входим в партнерство и в настоящий момент заканчиваем переговорный процесс», – заявил Юрий Гайсинский. По его словам, кроме нижегородской аптечной сети, в объединение вошла еще одна региональная сеть, таким образом, число участников «Ирис» достигло четырех.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»