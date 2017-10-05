Менеджера «Р-Фарм» обвинили в даче взятки главврачу больницы

Следственные органы Следственного комитета РФ по Республике Хакасия завершили расследование уголовного дело в отношении 33-летнего территориального менеджера АО «Р-Фарм» Александра Гитера, сообщает пресс-служба ведомства. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, за совершение заведомо незаконных действий, совершенная в крупном размере).

По данным следствия, в период с 15 января по 28 декабря 2016 года Александр Гитер передал бывшему главному врачу ГБУЗ РХ «Республиканская клиническая больница имени Г.Я. Ремишевской» Владимиру Семенову взятку на общую сумму 673 тысячи рублей. Семенов получил 500 тысяч рублей, а также планшет, телефоны и часы производства Apple общей стоимостью 173 тысячи рублей за «общее покровительство по службе, выразившееся в создании благоприятных условий при осуществлении госзакупок для нужд республиканской больницы АО „Р-Фарм“ и другим коммерческим предприятиям, представляемым Гитером».

Ранее Гитер находился в статусе подозреваемого. Но теперь следствие собрало достаточную доказательную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, указано в сообщении СК.

Максимальный срок наказания по статье, в нарушении которой обвиняется Гитер — лишение свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

В июне 2017 года на три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима был осужден Владимир Семенов. Кроме того, Семенов должен будет выплатить штраф в размере 2,7 млн рублей и не сможет занимать административно-хозяйственные должности в течение двух лет.

В компании «Р-Фарм» ранее не комментировали информацию о Гитере и скандалах в Хакасии.

АО «Р-Фарм» — российская фармацевтическая компания. Владельцем 90% акций является Алексей Репик, 10% акций в апреле 2017 года купила японская Mitsui. Основные направления деятельности — производство лекарств и биопрепаратов, исследования и разработка новых препаратов и технологий, поставки на российский рынок лекарственных средств иностранных производителей. «Р-Фарм» является абсолютным лидером в сфере госзакупок лекарственных средств. В рейтинге Vademecum «TOП100 операторов лекарственного госзаказа» по итогам 2016 года компания заняла первое место с объемом заключенных контрактов 55,5 млрд рублей (это почти 10% рынка госзакупок).

Источник: Пресс-служба Следственного комитета РФ по Республике Хакасия

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