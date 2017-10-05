Падчерица Сергея Чемезова стала совладелицей аптечной сети «Мега Фарм»

Анастасия Игнатова, которую СМИ называют падчерицей главы «Ростеха» Сергея Чемезова, стала совладелицей аптечной сети «Мега Фарм», входящей в холдинг Marathon Group. Сеть развивается под брендами «А-Мега» и «Да, здоров!», «Азбука Life». Еще год назад она не входила в ТОП200 аптечных сетей Vademecum, но уже по итогам первого полугодия 2017 года дебютировала в рейтинге на 57-й строчке.

Как следует из базы данных СПАРК, принадлежащее Игнатовой АО «Фармапт» 20 сентября 2017 года стало владельцем 25,01-процентного пакета акций ООО «ФК Аптеки», которое является холдинговой компанией аптечной сети «Мега Фарм». По словам представителя Marathon Group, Игнатова купила долю в «ФК Аптеки», сумма сделки не раскрывается.

«Для меня это профильная инвестиция, – прокомментировала сделку через представителя Marathon Group Игнатова. – Я давно искала партнерство, в котором мой бизнес мог бы развиваться и расти, и хорошо, что им стало сотрудничество с «Мега Фарм», где собрались признанные эксперты отрасли». «Взятый высокий темп открытия аптек и расширения сотрудничества сети с ритейлом, транспортными компаниями, медицинскими центрами требует соответствующих активных действий акционеров, в частности, в привлечении дополнительных денежных средств», – добавил председатель правления Marathon Group Сергей Захаров.

Аптечную сеть «Мега Фарм» под брендами «А-Мега» (дискаунтеры) и «Да, здоров!» (средний ценовой сегмент) акционеры «СИА Интернейшнл» начали развивать летом 2016 года. Сеть открывает аптеки преимущественно в прикассовой зоне магазинов сетей Х5 Retail Group («Перекресток», «Пятерочка», «Карусель»), в супермаркетах «Азбука вкуса». По итогам первого полугодия 2017 года сеть насчитывала 419 аптек в 17 регионах России, ее выручка составила 1,1 млрд рублей.

Холдинг Marathon Group создан бывшими топ-менеджерами инвесткомпании «А1» Александром Винокуровым и Сергеем Захаровым. Marathon Group будет инвестировать в четыре направления – фармацевтика, FMCG и ритейл, сельское хозяйство и транспортная инфраструктура. В субхолдинг Marathon Pharma, помимо сети «Мега Фарм», были переведены принадлежащие Винокурову дистрибьютор «СИА Интернейшнл», заводы «Синтез» и «Биоком».

В начале августа 2017 года «Ростех» и Marathon Group объявили об объединении фармацевтических активов «для создания производителя и поставщика фармпродукции федерального масштаба». В состав объединенной компании войдут предприятия холдинга «Нацимбио», дистрибьюторские и производственные активы Marathon Group. Уже в конце августа генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева стала вице-президентом Marathon Pharma, а исполнительный директор «Синтеза» Андрей Загорский – врио гендиректора «Нацимбио».

Анастасия Игнатова зарегистрировала АО «Фармапт» в январе 2017 года. Основной вид деятельности предприятия – производство фармацевтических субстанций. Ранее Игнатова уже пыталась основать бизнес, связанный с медициной: в 2011 году она стала партнером Михаила Прохорова в ООО «Креативмедцентр» – лечебно-диагностическом учреждении, расположенном на территории ФГБУ «Больница с поликлиникой» Управделами президента. В 2014 году компания была ликвидирована. Кроме того, Игнатова учредила собственную клинику «Росмед» в помещении принадлежащего «Ростеху» медицинского центра «Центравиамед». Этот проект также был закрыт в 2014 году. По данным «Ведомостей», Игнатова работает в МГИМО.

vademec