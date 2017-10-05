По сравнению с июнем 2017 года ёмкость фармрынка России снизилась на 2,1%

По данным аналитического отчета компании DSM Group, объём коммерческого рынка лекарственных препаратов в июле 2017 г. составил 50 млрд. руб. (с НДС). По сравнению с июнем 2017 г. ёмкость рынка снизилась на 2,1%. В сравнении с июлем 2016 г. в текущем году объёмы продаж увеличились на 12,6%.

«Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в июле 2017 г. по сравнению с июнем 2017 г. не изменилась и составила 141,9 руб. Согласно индексу Ласпейреса, в течение июля 2017 года цены в рублях снизились на 0,4%. В долларовом выражении индекс цен показал падение на 6,2%. Всего же с начала 2017 года падение цен на лекарства в аптеках страны составило 2,7% в рублевом выражении, в долларах США цены выросли на 3,3%», — говорит эксперт фармрынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк .

Структура коммерческого рынка лекарственных препаратов в июле 2017 г. по ценовым сегментам претерпела ряд изменений по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. На 0,2% относительно июля 2016 г. снизилась доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. (за месяц доля упала на 0,3%). Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. упал (45,8% в июле 2016 г. и 45,1% в июле 2017 г.). За месяц доля рассматриваемого ценового сектора снизилась на 0,2%, что сопровождалось незначительным, на 0,4%, ростом средней цены упаковки лекарств (в итоге средняя стоимость составила 271,4 руб./упак.). Доля дорогостоящих препаратов в июле 2017 г. составила 33,2%, на 0,6% выше удельного веса группы в аналогичном периоде прошлого года и также на 0,6% больше, чем в июне 2017 г. При этом средняя стоимость упаковки в июле 2017 г. в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. выросла на 3,3% и оставила 942,3 руб./упак.

По итогам июля 2017 г. 59% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в упаковках), однако в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они занимали 26%. Коммерческий сегмент рынка по итогам июля 2017 г. на 52% был представлен рецептурными препаратами и на 48% безрецептурными лекарствами.

Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в июле 2017 г. возглавила компания Bayer, на втором месте – Sanofi, на третьем месте — Novartis. ТОП брендов лекарственных препаратов по стоимостному объёму аптечных продаж в России по итогам июля 2017 г. возглавили такие препараты, как «Детралекс» (0,94%) и «Нурофен» (0,82%); на третьем месте «Конкор» (0,75%).

Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в июле 2017 г. снизился на 1,9% относительно июня и составил 2,4 млрд. руб. В натуральном выражении объём аптечного рынка БАД в седьмом месяце 2017 г. снизился на 1,1% по сравнению с предыдущем месяцем и составил 20,7 млн. упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в июле 2017 г. по сравнению с июнем снизилась на 0,9% и составила 117,4 руб.

gmpnews