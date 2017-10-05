В Саранске выпустили первую отечественную субстанцию антибиотика нового поколения

3 октября специалисты ПАО «Биохимик» получили первую опытно-промышленную партию субстанции антибиотика «Ванкомицин». Тем самым регион поднялся ещё на одну ступень выше в реализации политики импортозамещения и обеспечения лекарственной безопасности страны.

Свидетелями знакового события стали Главный федеральный инспектор по РМ Михаил Сезганов, ректор МГУ им. Н.П. Огарева Сергей Вдовин, Председатель совета директоров ООО «Управляющая компания «ПРОМОМЕД» Пётр Белый, а также начальник отдела разработки субстанций ПАО «Биохимик» Василий Купцов.

Решение важнейшей задачи, над которым трудились специалисты из Мордовии, даст возможность отечественному производителю отказаться от импорта аналогичной субстанции из стран Европы и США и сделать многие лекарства более дешевыми.

— После того, как будут проведены исследования вещества, необходимые для его дальнейшей сертификации, начнется промышленное производство и выход антибиотика нового поколения на российский рынок, — пояснил Пётр Белый.

О том, что в России начнут производить качественные и доступные антибиотики на одном из старейших фармацевтических предприятиях Мордовии заговорили чуть меньше года назад. Тогда регион с рабочей поездкой посетила Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. На её глазах Правительство республики, МГУ им. Н.П. Огарева, и «Биохимик» подписали соглашение о сотрудничестве. На базе завода и лабораторий Мордовского госуниверситета был создан научно-производственный и инжиниринговый центр «Антибиотики», стала активно осуществляется подготовка научных и производственных кадров. Другими словами, был дан старт новому этапу развития фармацевтической отрасли страны.

Летом этого года в лабораторных условиях специалисты «Биохимика» впервые получили действующее вещество всемирно известных антибиотиков. В конце августа Глава Мордовии Владимир Волков презентовал его образец Президенту России. Владимир Путин поблагодарил работников мордовского завода «Биохимик» за хорошую работу, тем самым воодушевив на новые свершения.

По словам Председателя совета директоров ООО «Управляющая компания «ПРОМОМЕД» Пётра Белого, уже к концу 2017-ого на «Биохимике» будут производить четыре субстанции антибиотиков последнего поколения, изготовленные целиком из российского сырья. Реализуемая инвестиционная программа также предусматривает создание полного цикла производства – от субстанции до готового препарата, которое будет соответствовать всем международным стандартам.

Справка:

Ванкомицин – антибиотик из группы трициклических гликопептидов, выделенный из Amycolatopsis orientalis. Препарат эффективен как при монотерапии, так и в комбинации с аминогликозидами для лечения эндокардита. Ванкомицин используют для лечения сепсиса, инфекции костей и суставов, инфекции нижних отделов дыхательных путей, инфекции кожи и мягких тканей. Также применяется при инфекциях, вызванных грамположительными микроорганизмами при повышенной чувствительности к пенициллинам, непереносимости или неэффективности другой антибактериальной терапии.

Автор статьи: Ирина ЗЛОБИНА

Автор фото: Олег ЕРЕМИН

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