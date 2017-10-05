Две трети экспортируемых белорусских лекарств поставляется в Россию — Малашко

Две трети экспортируемых белорусских лекарств поставляется в Россию, сообщил журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко перед заседанием совместной коллеги минздравов Беларуси и России по вопросам онкологии.

«Российская Федерация является основным экспортным рынком для белорусской фармацевтической промышленности, доля экспорта в этот регион составляет около 60-70%. «Рынок Российской Федерации перенасыщен. Однако дистрибьюторы берут наши препараты, потому что они имеют ценовые преимущества и хорошее качество», — сказал Валерий Малашко.

Экспорт лекарственных средств в Россию в 2016 году составил $80 млн, за первый квартал 2017-го — $28 млн.

По словам министра, сейчас отсутствуют проблемные вопросы, препятствующие наращиванию объемов экспорта белорусских лекарств в Россию, а также созданы условия для развития успешного и взаимовыгодного сотрудничества в сфере поставок лекарственных средств на рынки сторон. В то же время перспективным было бы объединение некоторых линеек препаратов для выхода на рынки третьих стран.

Поставки лекарственных средств в Россию осуществляются на основании регистрационных удостоверений. Сейчас белорусские организации экспортируют лекарства собственного производства на основании 166 регистрационных удостоверений. В том числе из перечня необходимых и важнейших лекарственных препаратов это 82 наименования.

belta.by