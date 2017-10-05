В США появился новый инсулин от компании Novo Nordisk

Фармкомпания Novo Nordisk зарегистрировала на территории США препарат Фиасп (Fiasp) на основе инсулина аспарт ультракороткого действия, предназначенного для использования пациентами с диабетом 1 и 2 типа. Об этом сообщает Reuters.

По сравнению с другим лекарственным препаратом на базе инсулина аспарта (НовоРапид), в состав Фиаспа входят два новых вспомогательных вещества, обеспечивающие скорейшее начало действия.

В прошлом году американские регуляторы отказали Фиаспу в выдаче регистрационного удостоверения, потребовав предоставить дополнительную информацию. К настоящему времени препарат компании Novo Nordisk одобрен также в Канаде и странах ЕС.

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