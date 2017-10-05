Испанская фармкомпания Oryzon решила переехать из Барселоны в Мадрид

Стоимость акций испанской фармкомпании Oryzon поднялась на 8% – с 1,79 до 1,93 евро, после того как компания перенесла свою штаб-квартиру из бастующей Барселоны в Мадрид. Барселона – столица мятежной Каталонии, которая 1 октября 2017 года провела референдум и теперь борется с мадридскими властями за независимость от Испании.

Благодаря реформе руководства компании, проведенной в 2015 году, штаб-квартира Oryzon может находиться в любой точке Испании, пишет газета El Pais.

Рост акций пришелся очень кстати для Oryzon, которая переживает сейчас нелучшие времена: совокупное падение акций компании с начала 2017 года составило 58%. Это объясняется разрывом соглашения со швейцарской фармкомпанией Roche. По соглашению 2014 года Roche приобрела у Oryzon Genomics права на экспериментальный препарат ORY-1001, препятствующий росту раковых клеток. Сумма самой сделки составила $21 млн, однако в случае успеха препарата испанская фармкомпания могла бы получить еще до $500 млн.

Oryzon Genomics SA – испанская биофармацевтическая компания, основанная в 2000 году в Барселоне. Акции Oryzon торгуются на Мадридской фондовой бирже. Рыночная капитализация компании составляет 61,1 млн евро. Oryzon работает в направлении эпигенетической медицины. Целью компании является разработка способов лечения онкологических и нейродегенеративных заболеваний. Компания имеет офисы в Испании и США.

Выручка компании в 2016 году составила 735 тысяч евро, а чистый убыток – 5,4 млн евро.

Источник: El Pais

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