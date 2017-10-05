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Территорию завода «Ферейн» застроят жильем

Корпорация «Баркли» закрыла сделку по покупке у фармацевтического завода «Ферейн» площадки на Варшавском шоссе у станции метро «Нагатинская», пишет «Интерфакс-Недвижимость».

Сумма сделки не раскрывается. По мнению независимого эксперта, она могла составить от 8 до 10 млрд рублей.

Проект, реализацией которого займется «Баркли», предусматривает общественно-жилую застройку площадью 450 тыс. кв.м с коммерческими помещениями и социальной инфраструктурой, в том числе детскими садами, школой и объектами здравоохранения.

«Фармацевтический вестник»

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Октябрь 5, 2017 | Просмотров: 36