Реклама гомеопатических препаратов может быть ограничена GlobalData: к 2021 г. объем российского фармрынка составит 36,61 млрд долл. » Территорию завода «Ферейн» застроят жильем Корпорация «Баркли» закрыла сделку по покупке у фармацевтического завода «Ферейн» площадки на Варшавском шоссе у станции метро «Нагатинская», пишет «Интерфакс-Недвижимость». Сумма сделки не раскрывается. По мнению независимого эксперта, она могла составить от 8 до 10 млрд рублей. Проект, реализацией которого займется «Баркли», предусматривает общественно-жилую застройку площадью 450 тыс. кв.м с коммерческими помещениями и социальной инфраструктурой, в том числе детскими садами, школой и объектами здравоохранения. «Фармацевтический вестник»