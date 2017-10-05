Реклама гомеопатических препаратов может быть ограничена

Реклама гомеопатических препаратов не может осуществляться на тех же условиях, что и реклама лекарственных средств с доказанной клинической эффективностью, так как в этом случае покупатель вводится в заблуждение относительно потребительских свойств приобретаемого продукта. Так считает член Совета Федерации Антон Беляков. 4 октября он внес в Госдуму соответствующие поправки в закон «О рекламе».

«При кажущейся безвредности именно такие препараты несут особые риски для здоровья пациента, вплоть до летального исхода. Не имея выраженного и, главное, доказанного терапевтического действия, гомеопатические средства, привлекая своей «натуральностью», часто заменяют реальное лечение достаточно серьезных заболеваний. Введенный в заблуждение покупатель, осуществляя самолечение такими препаратами, рискует упустить время для оказания своевременной помощи организму и только усугубить свое состояние», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению А. Белякова, реклама гомеопатических лекарственных препаратов должна осуществляться только в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий и в предназначенных для медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных изданиях.

Кроме того, сенатор предлагает внести поправки в закон «Об обращении лекарственных средств», согласно которым на вторичную (потребительскую) упаковку гомеопатических лекарственных препаратов должна наноситься предупредительная надпись о том, что препарат не обладает клинически доказанными лечебными свойствами.

В начале февраля 2017 г. Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН заявила, что лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований.

«Гомеопатические методы диагностики и лечения следует квалифицировать как лженаучные», – указано в меморандуме «О лженаучности гомеопатии».

«Фармацевтический вестник»