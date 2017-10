Минэкономразвития не поддержало отказ от защиты открытых данных доклинических и клинических исследований » Mylan зарегистрировала в США дженерик Копаксона Управление по продуктам и лекарствам США (FDA) одобрило дженерик голландской компании Mylan — аналог блокбастера для лечения рассеянного склероза Копаксона (глатирамера ацетата) от израильской Teva. В связи с этим акции Mylan выросли более чем на 16%, а акции Teva, напротив, упали на 13,7%, пишет Reuters. Об одобрении дженерика в версиях дозировки 20 мг и 40 мг было объявлено раньше, чем ожидалось, вскоре после заявления FDA о том, что оно примет меры для ускорения выхода на рынок дженериковых аналогов сложных препаратов, чтобы противостоять растущим ценам на фармрынке. Mylan также может получить эксклюзивные права на продажу дженерика в течение 180 дней. Аналог Копаксона в дозировке 20 мг уже продают Novartis Sandoz и Momenta Pharmaceuticals, однако дозировка 40 мг является наиболее востребованной на рынке, отмечают эксперты. Продажи Копаксона во втором квартале 2017 года составили $1,02 млрд, а в прошлом году он принес Teva более $4 млрд. Появление нового дженерика стало неприятным известием для компании Teva, которая находится сейчас в непростой ситуации — ей предстоит погасить долги на сумму $35 млрд, связанные с приобретением за $34 млрд бизнеса по производству дженериков Actavis у ирландской фармкомпании Allergan в 2016 году. В прошлом месяце Teva сообщила о продаже производства внутриматочных контрацептивов Paragard производителю линз из США The Cooper Companies Inc за $1,1 млрд. Mylan – американская фармацевтическая компания, основанная в 1961 году, специализируется в основном на дженериковых препаратах. Продукция Mylan продается примерно в 140 странах. Выручка Mylan в 2016 году составила $11,08 млрд. Teva Pharmaceutical Industries Ltd – крупный международный производитель оригинальных и воспроизведенных лекарственных препаратов. Продуктовый портфель компании включает более тысячи молекул. Штаб-квартира расположена в Израиле. Продукция компании продается более чем в 80 странах, в Teva работают 58 тысяч человек. Выручка Teva в 2016 году составила $21,9 млрд. Источник: Reuters vademec