Госдума рассмотрит запрет на рекламу гомеопатических средств

Сенатор Антон Беляков внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете рекламы гомеопатических лекарственных препаратов везде, кроме специализированных изданий и профильных мероприятий.

«Настоящим законопроектом предлагается установить, что реклама гомеопатических лекарственных препаратов не допускается иначе как в местах проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, конференций и иных подобных мероприятий и в предназначенных для медицинских и фармацевтических работников специализированных печатных изданиях», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Беляков объясняет такую инициативу тем, что популярность гомеопатических препаратов в России остается стабильно высокой из-за широкой рекламы на телевидении и в печатных изданиях. По его словам, такая реклама не может осуществляться на тех же условиях, что и реклама лекарственных средств с доказанной клинической эффективностью, так как в этом случае покупатель вводится в заблуждение.

Автор законопроекта также предлагает внести изменения в законодательство, согласно которым на упаковку гомеопатических препаратов должна будет наноситься предупредительная надпись о том, что препарат не обладает клинически доказанными лечебными свойствами.

«Основным достоинством гомеопатических препаратов в глазах потребителя является их практически абсолютная безвредность и почти отсутствующие побочные эффекты, сведенные максимум до возможности аллергических реакций. Между тем при кажущейся безвредности именно такие препараты несут особые риски для здоровья пациента, вплоть до летального исхода. Не имея выраженного и, главное, доказанного терапевтического действия, гомеопатические средства, привлекая своей «натуральностью», часто заменяют реальное лечение достаточно серьезных заболеваний. Введенный в заблуждение покупатель, осуществляя самолечение такими препаратами, рискует упустить время для оказания своевременной помощи организму и только усугубить свое состояние», – отмечает Беляков.

Беляков также напомнил, что в феврале 2017 года Комиссия РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований приняла Меморандум №2 «О лженаучности гомеопатии». По его словам, обеспокоенность популярностью гомеопатии выразили и представители европейского научного сообщества, а ряд европейских стран уже начали активную борьбу против использования гомеопатических препаратов в государственных программах, финансируемых из бюджета.

Ранее в Минздраве России заявили, что не поддерживают идею запрета гомеопатических препаратов, а депутат «Справедливой России» Федот Тумусов пообещал направить обращение в РАН с требованием отозвать меморандум о признании гомеопатии лженаукой.

По данным DSM Group, в 2016 году объем рынка гомеопатических препаратов в России составил 8 млрд рублей (было продано 20 млн упаковок).

Источник: Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности

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