В правительстве вновь обсуждают вопрос о продаже лекарств в магазинах

Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минздраву проработать вопрос о продаже лекарств в супермаркетах, пишет РБК. Эта идея обсуждается в правительстве с 2014 года, а в феврале 2016 года Минздрав даже начал разрабатывать законопроект, предусматривающий конкретную номенклатуру лекарств, которые продуктовые сети смогут разместить на прилавках. Но рынок и экспертное сообщество тогда инициативу не поддержали, и ведомство попросило Шувалова отменить свое поручение.

Тема продажи лекарств в продуктовых торговых сетях поднималась 31 августа 2017 года на совещании у Шувалова, рассказала Vademecum руководитель пресс-службы Минпромторга Залина Корнилова. По словам собеседников РБК, Шувалов отметил, что не считает эту тему закрытой.

Минпромторг позицию вице-премьера поддерживает. «Минпромторг считает, что данное решение усилит конкурентную среду на розничном рынке лекарств, а в целом нововведение позволит повысить их доступность для потребителей, – говорит Корнилова. – Пока речь идет о реализации в торговых сетях безрецептурных препаратов (витаминов или противопростудных препаратов), которые не требуют обеспечения особых условий хранения».

В Минздраве на запрос Vademecum не ответили. Источник РБК в ведомстве рассказал изданию, что Минздрав выступает против продажи лекарств в магазинах без специальной фармацевтической лицензии.

Идея продажи безрецептурных лекарств в супермаркетах обсуждается с середины 2014 года. Директору Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Елене Максимкиной эта идея не была близка и три года назад. Барьером для нововведения, говорила Максимкина, может стать дефицит ресурсов для проверки качества лекарств. В 2014 году Минздрав разработал перечень, который предполагал продажу в магазинах таких лекарств, как антисептики для горла, препараты для носа на основе морской воды, активированный уголь, препараты железа, противовирусные и антигистаминные средства. Минпромторг настаивал на включении в перечень всех безрецептурных препаратов.

В 2015 году министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что расширять этот перечень Минздрав не планирует, поскольку во всех крупных магазинах и так есть фармацевтические киоски. «Поэтому брать и просто раскладывать это по полкам смысла нет. Возникает вопрос: зачем?» – говорила Скворцова.

Источник: РБК

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