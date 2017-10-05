Gilead Sciences передала MPP права на экспериментальный антиретровирусный препарат

Американская биотехнологическая компания Gilead Sciences подписала лицензионное соглашение с Патентным фондом лекарственных средств ЮНИТЭЙД (MPP) о передаче прав на экспериментальный препарат для лечения ВИЧ-инфекции bictegravir после его одобрения в США, сообщает FirstWord Pharma.

По условиям соглашения, ЮНИТЭЙД (Международный механизм закупки лекарств под эгидой ООН) получает право выдавать сублицензию на производство препарата дженериковым компаниям из Китая, Индии и ЮАР, которые будут продавать bictegravir в 116 странах с низким и средним уровнем доходов.

Кроме того, Gilead расширила лицензионные соглашения с компаниями Sun Pharmaceutical, Strides Shasun, Mylan и SeQuent Scientific, включив bictegravir в перечень препаратов, продаваемых этими компаниями в 116 развивающихся странах.

Также MPP расширяет географические рамки сотрудничества с Gilead в отношении других антиретровирусных препаратов, в частности Vemlidy (tenofovir alafenamide), Tybost (cobicistat) и Viread (tenofovir disoproxil fumarate), которые теперь будут доступны в Республике Беларусь, на Филиппинах, в Малайзии и на Украине.

Первое соглашение между Gilead и MPP подписано в 2011 г. С тех пор оно дважды продлевалось – в 2014 и 2015 годах.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»