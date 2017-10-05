АФК «Система» предложила «Роснефти» мировое соглашение и получила отказ

АФК «Система», владеющая сетью клиник «Медси», предложила «Роснефти» заключить мировое соглашение по иску на 170,6 млрд рублей. В «Роснефти» не восприняли оффер корпорации как «предложение об урегулировании» и настаивают на рассмотрении дела в суде.

О том, что АФК «Система» предприняла попытку урегулировать конфликт с «Роснефтью» с помощью мирового соглашения, в четверг, 5 октября, журналистам сообщил основной владелец и председатель совета директоров корпорации Владимир Евтушенков. «Да, делали. Ясность в этом есть», – цитирует его агентство «Интерфакс». Евтушенков добавил, что рассчитывает на мирный результат переговоров. В аналогичном ключе ранее высказался и Президент России Владимир Путин.

В ответ на это сообщение глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что «единственное официальное предложение» от «Системы» было связано с проведением «некоего коммерческого арбитража, но коммерческий арбитраж обычно проводят в случае наличия контрактных споров, а у нас корпоративный спор, связанный с ущербом». Соответственно, уточнил Сечин, такое предложение нельзя рассматривать «как какое-то предложение об урегулировании: «Тем более у нас есть судебное решение, начинать новые процедуры абсолютно неприемлемо. Я бы не считал, что это официальное предложение об урегулировании. Нормальный прогноз в рамках судебных решений».

Компании «Роснефть» и «Башнефть» в начале мая подали иск в Арбитражный суд Республики Башкортостан с требованием взыскать с АФК «Система» и ЗАО «Система-Инвест» 106,6 млрд рублей в качестве возмещения убытков, которые понесла компания «Башнефть» в результате ее реорганизации в 2014 году. Позже сумма была увеличена до 170,6 млрд рублей, а некоторые активы «Системы», включая 100% акций «Медси», были арестованы. АС Башкортостана обязал АФК «Система» выплатить 136,3 млрд рублей по иску «Роснефти», а сама корпорация уже дважды объявляла о техническом дефолте по кредитным и финансовым обязательствам. Обе стороны уже начали процесс обжалования решения первой инстанции суда.

АО ГК «Медси» является одним из крупнейших медицинских холдингов на российском рынке коммерческой медицины. В сеть входят 18 клиник в Москве и области, три клинико-диагностических центра в Москве, семь региональных клиник, две клинические больницы, два санатория, служба скорой медицинской помощи, департамент семейной медицины, медицинский велнес-центр и 73 медпункта в регионах. По итогам работы в 2015 году сеть заняла вторую позицию в ТОП100 частных многопрофильных клиник Аналитического центра Vademecum. Выручка группы в 2016 году достигла 9,4 млрд рублей (выручка от прямых продаж физлицам в 2016 году выросла на 11%, по страховым договорам (ДМС и ОМС) – на 19%). Чистый убыток составил 499 млн рублей. В первом полугодии 2017 года «Медси» впервые за несколько лет показала чистую прибыль – на уровне 347 млн рублей. Выручка выросла на 16,1% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года – до 5,29 млрд рублей.

Источник: Интерфакс

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