Деятельность лекарственных картелей зафиксирована на территории 80 субъектов РФ

Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) в Докладе о состоянии конкуренции за 2016 год.

Антимонопольное ведомство констатирует факт ежегодного увеличения в количества картелей и иных антиконкурентных соглашений. В 2016 году было возбуждено 692 дела об антиконкурентных соглашениях, из них 330 дел о картелях, что на 18% больше, чем в 2015 году (282 дела). При этом более 80 % дел по картелям – сговоры на торгах (298 дел), что почти на 30% больше, чем в 2015 году (232 дела).

Если до 2014 года в картелях на торгах, как правило, принимали участие не более 10 хозяйствующих субъектов и их деятельность обычно охватывала несколько закупочных процедур, то в 2015 – 2016 годах количество хозяйствующих субъектов, участвующих в одном картеле, исчисляется зачастую десятками, а количество торгов, охваченных деятельностью одного картеля, десятками и сотнями.

Незаконные соглашения, включая наиболее опасный их вид – картели – широко распространены во всех секторах российской экономики, в том числе имеющих стратегическое значение, таких как поставка медикаментов.

На фармацевтических рынках сектор государственных закупок составляет более 30%. Сегодня деятельность картелей с целью поддержания цен на торгах по государственным закупкам медикаментов и изделий медицинского назначения зафиксирована на территории 80 субъектов Российской Федерации и это, несомненно, оказывает негативное влияние на состояние конкуренции и на региональных товарных рынках.

В 2016 г. территориальными органами ФАС России было возбуждено более 70 дел о картелях, которые в совокупности охватывают не менее трех тысяч региональных электронных аукционов по закупке медикаментов и медицинской техники, сумма доходов участников картелей составила десятки миллиардов рублей.

В числе закупаемых у участников картелей лекарств – препараты для лечения онкологических заболеваний, а также препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных и больных гепатитом В и С. Зачастую, в деятельности таких картелей участвуют государственные заказчики.

Агентство стратегических инициатив дало свою оценочную характеристикупо вопросу развития конкуренции в области производства и продажи лекарственных препаратов, медицинских изделий и медицинских услуг:

Результаты проведенного интервьюирования показали, что основной проблемой фармацевтической отрасли является – отсутствие единого регулятора. Множество контролирующих органов, дублирующих функции друг друга, принимающих нескоординированные решения – проблема, серьезно осложняющая работу производителей фармацевтической продукции. Различия в подходах к оценке, несовпадение требований, длительность согласований, несогласованность баз данных – проблемы, с которыми приходится сталкиваться большинству компаний отрасли. Решением вопроса, по мнению экспертов, может стать передача всех функций по управлению отдельному регулятору, например Минздраву России.

Следующей проблемой, с которой сталкиваются представители отрасли — система нормативно-правового обеспечения деятельности в сфере производства фармацевтической продукции, которая нуждается в дальнейшем совершенствовании (в том числе — требуется уточнение понятийного аппарата). Для дальнейшего активного внедрения интернет- технологий требуется совершенствование технического/технологического обеспечения этой деятельности.

gmpnews