GlobalData: объем российского фармрынка превысит к 2021 году 36 млрд долларов

По прогнозам аналитической компании GlobalData, к 2021 году российский рынок лекарственных средств, входящий в ТОП наиболее активно развивающихся рынков, составит 36,61 млрд долларов. Рынок медицинских изделий в свою очередь достигнет 8,5 млрд долларов (в 2015 году – 6,7 млрд долларов).

Аналитики отмечают, что ключевыми драйверами рынка станут государственные инициативы по развитию локального производства лекарственных препаратов, а также совершенствование нормативной базы. Сдерживающими факторами при этом выступят низкие расходы на исследовательскую деятельность, низкая доступность здравоохранения для населения.

Растущий рынок предоставляется широкие возможности для внедрения биоаналогов, что повлечет активное развитие биофармацевтической отрасли. С 2014 года в России появилось 20 аналогов эритропоетина, 53 аналога интерферонов, 42 биоаналога на основе моноклональных антител, 61 воспроизведенный инсулин, 11 аналогов соматропинов, 55 воспроизведенных гепаринов, 31 аналог препарата на основе факторов свертывания крови.

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